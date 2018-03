Pärnusse kerkib uus elamurajoon

Suurettevõtjate Jaan Pillesaare ning Peter Ingmani osalusega ettevõte Valgre Residence käivitas Pärnu rannarajoonis kuni 300 korteriga projekti.

Valgre Residence'i juhataja Ivo Kasaku sõnul on elamurajooni investeeringumaht kokku 24 miljonit eurot, investorid on projekti rahastanud ligi 4 miljoni euroga, millest 600 000 on paigutatud kahe uue tänava väljaehitamisse ja trasside rajamisse.