Maksed tasub kärmelt ära teha

Pankadevahelised maksed tasub enne tänase tööpäeva lõppu ära teha, kuna homme ega esmaspäeval maksed pühade tõttu ei liigu.

Näiteks LHV soovitab olulised Euroopa maksed sisestada hiljemalt 29. märtsil enne kella 16.30, sest siis jõuavad need saajani veel enne pühi. "Kui Euroopa makse on sisestatud 29. märtsil pärast kella 16.30, jõuab see saajani 3. aprilli hommikul," meenutas LHV. Pangasisesed maksed liiguvad pühade ajal tavapäraselt.

Meeles tuleb hoida sedagi, et näiteks maamaksu tasumise tähtaeg on 2. aprillil, nii et see tuleks ära maksta täna, et mitte tasumisega hiljaks jääda.