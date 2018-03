Soome alkoralli lõpp Eestis?

„Eesti viinaralli hääbus“ – nii pealkirjastas uudise Soome suurim päevaleht Helsingin Sanomat. Kauppalehti pealkiri kõlab „Alkoholi toomine Eestist järsus languses“.

THLi analüütiku Thomas Karlssoni sõnul on tegemist mõõtmisajaloo madalaima tasemega. „Kuigi reisijate toodud kogust mõõdetakse küsitlustega, on langus nii märkimisväärne, et seda ei saa selgitada juhusega,“ lausus ta. Karlsson tõi mõjuriks Eesti alkoholipoliitika.

Tallinki üks suuromanikke Enn Pant lausus eilses intervjuus Eesti Ekspressile, et „viina hinna tõstmine on üks kõige rumalamaid otsuseid, mida see valitsus on teinud. See on täiesti absurdne“.

„Eks mõned soomlased tulevad siia ja oo – odav viin. Eks mõned ostavad ka, las ostavad. Aga tal tekib traditsioon, tahtmine Eestisse minna. Kui oled kolm-neli korda siin käinud, pole viin enam nii oluline. Siis mõeldakse, et olen juba Rakveres käinud, lähme ka Haapsallu,“ lausus Pant.