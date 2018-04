Kaubanduskeskuste tulevikust e-poodide arengu valguses

05. aprill 2018, 17:15

Reedeses hommikuprogrammis avardame arutelu, kas e-poodide kiire areng muudab kaubanduskeskused tondilossiks. Külla tuleb Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand. Räägime ka konkursist "Parim juht 2018". Värskeid uudiseid ja olulisemaid majandusteemasid vahendavad nädala viimases hommikuprogrammis Priit Jõgi ja Indrek Mäe.

Teistest saadetest.

11.00-12.00 „Kuum tool“. Riigikontroll peaks rohkem suunama oma tähelepanu riigi pakutavatele teenustele ehk kas pakutavad teenused on vajalikud, kas neid osutatakse efektiivselt, kas ei toimu dubleerimist, räägib Äripäeva raadio saates „Kuum tool“ esmaspäeval riigikontrolörina ametisse asuv Janar Holm. „Lisaks raha kasutamisele peaks riigikontroll hakkama hindama ka seda, kui palju meil aega raisatakse,“ tõdeb Holm. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Millised on uusarenduste trendid Eesti kinnisvaraturul ja mis olid märtsikuu kuumad teemad, sellest räägib Äripäeva raadios "Uus Maa kinnisvarasaates" Uus Maa analüütik Risto Vähi. Saate teine teema on Saue valla kinnisvaraturu hetkeseis ja tulevikuväljavaade, seda teemat kommenteerib Uus Maa Harjumaa piirkonna maakler Meelis Paldre.

15.00-16.00 „Kullafond“. Mida teeksid, kui avastad, et su ettevõte töötab ainult 60% ulatuses? Sellest, kuidas see kaotatud 40% kätte saada, räägibki "Kullafondi" kuuluv "Viimane mudel". Metallitööstusettevõttega Hyrles just nii juhtuski, kui üle aasta tagasi valminud auditist selgus, et ettevõte ei tööta täisvõimsusel. Eestis esmakordse projektina hakati koostöös teada-tuntud IT-ettevõtetega olukord lahendama. Kuidas see Hyrlesel õnnestunud on, räägib firma juht Urmo Sisask. Stuudios on ka IT-ettevõtete esindajana Tieto äriarendusjuht Heiti Mering. Saadet juhib Kadri Põlendik.

Laupäeval 10.00–12.00 on eetris saade „Äripäeva persoon“. Aprillikuu esimeses saates on külas Erkki Raasuke, kelle karjääris on olnud hetk, mis võttis näost valgeks ja lõi hinge kinni. Ta räägib selle loo teile Äripäeva raadio persoonisaates. Saatejuht on Vilja Kiisler.