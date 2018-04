Tallinna lennujaamal üle 6000 reisija päevas

Märtsis kasvas Tallinna lennujaama läbinud reisijate arv mullusega võrreldes 14 protsenti, ulatudes 210 000 reisijani. Esimese kvartali jooksul on Tallinna lennujaama läbinud üle 556 000 reisija ehk keskmiselt üle 6000 reisija päevas.

Tallinna Lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul on reisijate arv kerkinud stabiilselt kogu esimese kvartali jooksul pea kõigi sihtkohtade lõikes. "See näitab, et tegemist on laiapõhjalise ja jätkusuutliku arenguga, mitte kampaaniapõhise reisijate arvu hüppega," märkis Pärgmäe.

Enim on reisijate arvu kasvu panustanud Nordica, airBaltic ning SmartLynx. Märgatava tempoga kasvab tšarterreisijate arv, mis on mullusega võrreldes kosunud Tallinna lennujaama teatel 27 protsenti.