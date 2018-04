Estcoin viiks meid innovatsiooni tippu

Ainult tellijale

Plokiahela entusiast Hikaru Kusaka loodab, et just Eesti on see riik, kes krüptosõbralikuks majanduskeskkonnaks saamiseks esimese suure sammu astub.

Plokiahela entusiast Hikaru Kusaka loodab, et just Eesti on see riik, kes krüptosõbralikuks majanduskeskkonnaks saamiseks esimese suure sammu astub.

Plokiahela entusiast Hikaru Kusaka loodab, et just Eesti on see riik, kes krüptosõbralikuks majanduskeskkonnaks saamiseks esimese suure sammu astub.

Ainult tellijale

Plokiahela entusiast Hikaru Kusaka näeb, et Eesti võiks olla esimene riik, kes loob virtuaalse krüptosõbraliku riigi. Selle keskmes oleks riigi oma krüpto-token estcoin.

Estcoini aruteludesse kaasatud jaapanlane Hikaru Kusaka, kellel on Eestis oma ettevõttega Blockhive nii krüptorahakaevandus kui ka loodud virtuaalne krüptorahakott, leiab aga, et selle sammuga võiks saada Eestist krüptomajanduse teenäitaja.

Eelmisel suvel paiskas e-residentsuse meeskond välja idee, et Eesti võiks luua oma krüpto-token'i estcoin. Mõte on saanud nii poolehoidu kui kriitikat ja tekitanud elava arutelu. Nii siin kui ülejäänud maailmas suurt huvi pälvinud idee on saanud Euroopa Keskpanga presidendilt Mario Draghilt ka kindla ei-sõna. Ehkki idee on seni vaid teoreetiline, vastas Draghi pressikonverentsil selle kohta esitatud küsimuse peale, et tema sõnum on väga selge. Ükski rahaliidu riik ei saa käibele võtta mingit muud valuutat. „Euroala vääring on euro,“ ütles Draghi resoluutselt.

Eesti eeliseks suur loomingulisus

Kusaka sõnul ei ole Eestis krüptorahahullust ja ta tunneb end siin just mugavalt, sest erinevalt Jaapanist ei kohta siin sellist krüptoraha hindadele ja nendega spekuleerimisele keskendumist. Siin huvitutakse rohkem selle taga olevast plokiahela tehnoloogiast ja kõigest sellest, mida selle pealt luua saab.

„Krüptovaluuta on lihtsalt üks plokiahela kasutamise viis. Eestis räägime me rohkem tehnoloogiast, kui krüptorahade hinnast, sest see on loomingulisem ja uuenduslikum kui lihtsalt krüptovaluuta. Mida enam me saame aru plokiahela toimimisest, seda paremini saame leida viisi luua läbipaistvamat ühiskonda,“ rääkis ta. Kusaka on veendumusel, et just Eesti on ideaalne koht, kust võiks alguse saada krüptosõbralik majandus. Selle keskne element võiks olla estcoin.

Ta rõhutas, et ehkki ta ei ole siinse avaliku sektori esindaja, tunneb ta, et Eesti on edukalt saanud digitaalseks riigiks. Järgmine samm võiks tema arvates olla virtuaalseks riigiks saamine. „Pole vahet, kus riigis sa oled sündinud, saad internetis Eestis ettevõtte luua. Kõik, mida Eesti on teinud oma elanike jaoks, saad ka sina kasutada, elagu sa Indias või Jaapanis,“ rääkis ta.

Kuna seda tehes on Eesti juba kasutanud plokiahela tehnoloogiat valitsussüsteemis, võiks nüüd tema arvates pakkuda riik ka token'i-majandust. „Seda saab teha estcoiniga, seal tuleb muidugi ette väga palju seadusandlust. Isiklikult olen ma päris kindel, et Eesti saab olla esimene riik, kes viib ellu krüptomajanduse ökosüsteemi.“

Eesti võiks olla selleks parim koht, sest Eesti valitsemine on juba detsentraliseeritud, kuna kasutab detsentraliseeritud andmevahetuse platvormi ja plokiahelat. Tema sõnul on riik selle süsteemiga sina peal.