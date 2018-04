Oma krüptoraha Eesti ei saa

Ainult tellijale

Eesti krüpto-token'i estcoin loomine oleks suur samm, kuid üks on kindel: euro kõrval teise valuutana krüptoraha kasutusele võtta ei saa.

Müller ütles, et euro estcoin tähendaks sisuliselt euro kõrvale alternatiivse, Eesti riigi poolt mingil moel toetatud ja välja antud virtuaalse raha väljaandmist ja see ei lähe mitte kuidagi kokku faktiga, et me oleme euroala liikmed. „Nii kaua, kui me oleme euroalas ja nii kaua, kui meie valuuta on euro, ei saa me Eesti riigina luua mingisuguseid alternatiivseid valuutasid ja öelda, et meil kehtib veel midagi, mis on raha ja mis ei ole euro,“ selgitas ta.

Kui e-residentsuse meeskond estcoini idee välja käis, nähti ette kolme võimalikku versiooni sellest, mida estcoin üldse olemuslikult tähendada võib. Lisaks kogukondlikule ja personaalsele digitaalse identiteediga seotud estcoinile pakuti välja ka euro estcoin, mis oleks seotud euroga. Eesti Panga asepresident Madis Müller tegi aga e-residentsuse meeskonnale selgeks, et viimane variant ei ole kuidagi võimalik: euroalaga liitudes tegi Eesti ühtlasi otsuse, et Eestis kehtib vaid üks valuuta ja selleks on euro.

Mülleri kinnitusel ei tähenda see, et estcoini üldse kuidagi teha ei saaks. Teisi võimalusi ei ole nad keskpangana lihtsalt pädevad hindama. „Ma arvan, et seal võib olla mingeid lahendusi, mis võiksid töötada, aga meie peamine sõnum on, et me ei saa Eesti riigina euro kõrvale tekitada mingisugust muud raha senikaua, kuni me oleme euroalas.“ Mülleri hinnangul saab estcoiniga tegelev töörühm sellest hästi aru ja ei majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ega e-residentsuse meeskond ütle, et nad tahavad euro kõrvale riiklikku krüptoraha tekitada.

Selle kohta, kas rahana mitte käsitletavat token'it on üldse mõtet teha, ütles Müller, et tähtis on ära kirjeldada konkreetne eesmärk, mis sellisel token'il olla võiks. Ta rõhutas, et Eesti Pank ei ole innovatsiooni ja e-Eesti ning kogu moodsa tehnoloogia vastane. Nende hinnang käib alternatiivse riikliku raha kohta, mida lihtsalt euroalal teha ei saa.

„Kui nad näevad, et võib mingisugusel virtuaalsel token'il olla mingisugune roll näiteks e-residentide hulgas, olgu siis nende identifitseerimiseks või mõnel muul moel, siis minu poolest võiks ju seda mõelda,“ ütles ta ja lisas, et meil on ka väga hea ID-kaardi süsteem ja valitsuse teenused digitaalsel platvormil. „Kui me neid suudame teha huvitavaks ka välismaalastele ja suudame olla kindlad, et e-residentideks saavate isikute taust on piisavalt kontrollitud ja suudame pakkuda neile teenuseid moel, et see ka Eesti riigile ja majandusele kasu toob, on see minu arvates ainult tore.“