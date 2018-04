Reformierakond valib juhatust

Reformierakond valib tänasel üldkogul endale uue juhi, kelleks kandideerib ainsana Kaja Kallas, samuti selgub, kas esimehe kohalt taanduv Hanno Pevkur pääseb uude juhatusse.

Kallas: riik on kodanikest kaugenenud

Reformierakonna juhiks kandideeriv Kaja Kallas ütles üldkogu ees, et meie ühiskonnas on au sisse sattunud sõltuvus, mitte sõltumatus. „Oleme mugavas sõltuvuses eurotoetustest ja riigiabist,“ sõnas ta. „Selle asemel, et ise hakkama saada, näeme vaeva, et pigistada välisest abist viimane välja,“ jagus tal praeguse ühiskonnakorralduse suhtes kriitikat.

Samuti on Eesti ja eestlased Kallase hinnangul liigselt tehnoloogiast sõltuvad. „Usume sotsiaalmeedias ettesöödetavat, et ega mõtle enam oma peaga,“ ütles ta. „Oleme harjunud tarbima teenuseid tasuta, mõtlemata, kas me selle eest tulevikus rohkem ei maksa,“ tõi ta näite.

Veel juhtis Kallas tähelepanu riigi- ja erasektori vahelisele usaldamatuse süvenemisele. „Üha enam ettevõtluse enda kätte võtmisega näitab riik, et ta ei usalda oma erasektorit,“ nentis ta. „Oleme plaanimajandust näinud ja see pole õnne õuele toonud.“

Samuti on süvenenud usaldamatus riigi ja kodanike vahel. „Inimeste usaldus meie riigi vastu on löönud kõikuma, kuidas muidu seletada seda, et vabariigi aastapäeval korraldatakse protestireise Lätti või tõrvikurongkäiku riigi vastu,“ rääkis Kallas. „Kui riik kutsub üles tulumaksureformi käigus naabri peale kaebama, näitab see, et ta ei usalda inimeste iseotsutamise võimet.“

Kallase visiooni kohaselt peaks aga maksusüsteem olema lihtne ja arusaadav kõigile ning toetama majanduse alustala - eraettevõtlust. „Peaks kehtima põhimõte, et ei maksustata seda, mida me tahame, et kasvaks,“ tõdes ta. „Peame looma tingimused, kus eraalgatus on rohkem au sees, mis tähendab ettevõtlust pärssivate reeglite ümbervaatamist, aga ka tulevikku suunatud võimaluste loomist,“ ütles ta.

Kallas lisas, et riik ei peaks tegelema ettevõtlusega seal, kus ettevõtjad saavad seda teha, ja et maksude tasumine peab olema tehtud lihtsaks ja loogiliseks.

Veel rõhutas Kallas, et Eesti peaks lähtuma kolmest põhialusest, milleks on patriotism, vabadus ja hoolivus.

Erakonna esimees Hanno Pevkur rõhutas üldkogul peetud kõnes, et riik peab muutuma vähem bürokraatlikumaks ning toetama seeläbi ka majandusarengut. „Raha ei tule seina seest, vaid majanduskasvust,“ rääkis ta. „E-residendid ja puidutöötlejad on need, kellele „ei“ öelda ei tohi,“ leidis Pevkur.

Pevkur ei jätnud mainimata ka viisakuse vajadust nii Reformierakonnas kui Eesti ühiskonnas tervikuna. „Selleks, et saaksime edukalt riigikogu valimistel kandideerida, peavad asjad korras olema ka erakonna sees,“ märkis ta. "70 aastat tagasi võitlesid inimesed oma elude pärast, nüüd võitleme meie võimu pärast erakonnast, piinlik!" Erakonna senise esimehe sõnul on ta aga valmis selleks, et erakond läheb koos ja ühtselt edasi.

Tihe konkurents

Juhatuse 16 kohale kandideerib kokku 26 Reformierakondlast.

Üle Eesti on enda kandidatuuri juhatusse esitanudArto Aas, Yoko Alender, Jüri Jaanson, Urmas Klaas, Eerik-Niiles Kross, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Urmas Paet, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Taavi Rõivas, Imre Sooäär, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Maris Toomel, Mart Võrklaev.

Sel aastal valitakse esimest korda otse juhatusse ka kolm piirkondliku kandidaati, et tagada juhatuse laiapõhjalisus ning avatus.