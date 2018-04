Hommikuprogrammis poliitikast, börsinädalast ja kinnisvarast

22. aprill 2018, 12:00

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu erakondade värsketest reitingutest, vaatame taha ja ette börsinädalale ja majandustulemustele ning räägime kinnisvarainvestoriga uutest projektidest ja turust.

Saatekülalisteks ajakirjanik Kaspar Allik, arvamustoimetaja Vilja Kiisler ning Hausers Grupi üks juhte Madis Mägi.

Stuudios Indrek Mäe ja Meelis Mandel.

Esmaspäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Äripäev eetris“. Kokkuvõte nädala kuumadest teemadest. Stuudios on Märt Belkin ja Kristjan Pruul.

13.00-14.00 „Ekspordivedurid“. Kuulete kahte ettekannet Gaselli Kongressilt. Ärijuht ja kokk Joel Ostrat räägib viis aastat küpsenud plaanist – hakata müüma frantsiisi ja viia oma toit välismaale. 1991. aastat klaveritootmises olnud Indrek Laul toonitab müügi olulisust ja on veendunud, et rahvusvahelise edu saavutamiseks on lisaks pilli heale kõlale oluline ka klaverivabriku lugu.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Kuulete kahte ettekannet Pärnu Tarneahelakonverentsilt. Saadet alustame ettekandega, mille tegi Ahto Pärl, Nordica juhatuse liige ja finantsjuht, kes kõneleb muudatuste juhtimisest oma kogemuse baasil. Telia Eesti tarneahela juht Hannes Laser räägib, mis vahe on ostujuhtimisel ja strateegilisel hankimisel ehk terminoloogiast ja laiemast pildist.