Kruuda kohtuasi ei taha käima minna

Täna toimus endise piimatöösturi Oliver Kruuda kohtuasja eelistung. Kruuda advokaadid said lisaaega kaitse koostamiseks ja ka järgmine, pooleteise kuu pärast toimuv kohtuistung, on alles eelistung.

Kruuda kohtuasja käimaminek kipub venima. Esimene eelistung peeti veebruari keskel, ent siis otsustati vaid vahetada kriminaalasja kohtunikku, kuna esimene kohtunik Leo Kunman läheb suvel pensionile. Uus kohtunik on Janika Kallin.

Tasumata maksude ja nendelt arvestatud intresside pärast Tere ASi kohtusse kaevanud maksu- ja tolliamet on oma nõudest loobunud, sest Tere on nende ees oma kohustuse täitnud, kuid kohus jättis maksuameti nõude läbi vaatamata.

Mis juhtus?

Koos Kruudaga on kohtu all ka Tere nõukogu endine esimees ja jurist Allan Viirma, Tere endine teenustejuht ja mitut Kruuda firmat juhtinud Rein Lepasson, Tere raamatupidaja ja Kruuda finantsasjade korraldaja Hjalmar Konno ning Tere finantsosakonnas töötanud Jaanus Rätsep. Prokuratuuri hinnangul aitasid nad kaasa Kruuda maksukuritegudele.

Kahtlustuse sisuks on maksuametile valeandmete esitamine, mille tulemusena jättis AS Tere riigile tasumata nii tulu- kui ka käibemaksu kokku umbes 375 000 euro ulatuses, millest 250 000 eurot on tasumata tulumaks ja 125 000 eurot käibemaks.