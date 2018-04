„Oi, jumal hoidku sellist tüüpi poliitikute eest!"

Justiitsminister Urmas Reinsalu räägib esmaspäeval saates „Minister külas“ sellest, mis rikub tema arvates Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkonda kõige rohkem ja millist tüüpi poliitikuid kindlasti vaja ei ole.

„Minu vaatenurgast ei tohiks olla nii, et riik topib oma nina sinna, kuhu pole vaja seda toppida,“ räägib Reinsalu saates. Tema sõnul kehtestab tugev riik end seal, kus on turutõrked, ent Eestis ei kipu see töötama. „Tuleb kahtlemata öelda, et meil on suures plaanis liiga palju regulatsioone ja veel rohkem on kiusatust uusi regulatsioone juurde luua,“ sõnas ta.

Reinsalu sõnul on vildakas filosoofia, justkui tõmbab riik majandust käima. „Riigil on üldiselt võime pigem majanduskasvule takistusi seada,“ ütles ta.

Mida Reinsalu selle all täpsemalt mõtles, kuula esmaspäeval kell 13.00 saatest „Minister külas“.