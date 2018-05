Soome reformib oluliselt taksondust

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Soomes hakkab juulist kehtima uus transporditeenuste osutamise seadus, mis toob endaga kaasa suuri muudatusi, vahendas Yle. Reeglid lähevad lõdvemaks ja taksoturg vabamaks.

Seni oli taksosüsteem rangelt reguleeritud, hinnalagi oli paigas. Nüüd lähevad tariifid paindlikumaks. Tarbijale tähendab see praegusega võrreldes palju soodsamaid hindu, tänu konkurentsile. Kliendil suureneb valikuvabadus.

Kuidas leiab klient üles kõik teenusepakkujad? Kas saab endiselt helistada mõnda kõnekeskusse või läheb kogu tellimine üle nutitelefoni rakendusse?

Ilmselt jäävad kehtima mõlemad variandid. Teatud taksofirmade kõnekeskused jäävad ka edaspidi alles ja nemad ütlevad ka sõiduhinna. Äpi kaudu tellitava sõidu eest tuleb tavaliselt ette maksta ja selle hind on paigas. Hinna ja selle kujunemise põhimõtte peab juht kliendile selgelt ütlema veel enne sõitma hakkamist.

Kust saab klient üldse teada, millised on teenusepakkujad turul?

Nagu teisteski ärivaldkondades, reklaamivad teenusepakkujad ennast ise. Nende huvides on teavitada klienti, kes nad on ja millega tegelevad. Kõnekeskustel ei ole kohustust teha koostööd kõigi taksofirmade esindajatega, kes turul on.

Kui kliendil on kiire, kas tal jääb siis aega ja oskust võrrelda kõiki teenusepakkujaid?

Kui helistada suurde kõnekeskusse, siis neil on ilmselt olemas selge ja arusaadav hinnakiri.

Kas hinnad võivad muutuda vastavalt nõudlusele?

Hinna kujunemine läheb rohkem paindlikumaks. Firmad ilmselt püüavad hindade abiga jagada kliente kellaaegade peale ühtlasemalt, ka tipptunni ajaks. Kui turule sisenemise lävi läheb madalamaks, siis kasvab ka taksode hulk, mis sõidavad vaid teatud ajal, näiteks tipptunnil, kui kasvab nõudlus teenuse järele, mis tõstab hinda.

Kui palju uusi taksosid prognoosite turule juurde?

Ei hakka täpselt ennustama, kui palju on autosid juuli algusest. Kui taksoturule tulek lihtsustub, võivad juurde tekkida osalise tööajaga taksojuhid, näiteks üliõpilased või maapiirkondades kohalikud ettevõtjad, kes töötavad mitmes vallas.

Milline on edaspidi taksojuhtide väljaõpe, senise kohustusliku ettevalmistuskursuse asemel?

Jäävad eksam, tervisekontroll ja taustakontroll karistusregistrist, nii et taksosõit jääb ka edaspidi turvaliseks. Juhil on muidugi kohustuslik ka juhiluba.

Mis hakkab toimuma taksopeatustes? Kas seal võib valida taksot hinna järgi, kui on pikk järjekord?

Siis, kui kõigil oli üks hind, ei tekkinud sellist küsimust. Kuid nüüd võidab klient just sellest, et on rohkem variante ja hinnakonkurents. Teistes riikides, kus tellitakse küll palju taksosid ette, on ka peatused endiselt alles.

Kuidas klient juhiga hinna kokku lepib, kui edaspidi pole taksomeeter autos kohustuslik?

Hinda ja hinna kujunemise põhimõtet peab kliendile tutvustama enne sõidu algust. Kui hind ei sõltu kellaajast, võib selle kleepida aknale või autos olevale ekraanile. Transpordiohutusamet Trafi on ka selle ära määranud, et kui sõit läheb maksma üle 100 euro, siis seda peab kliendile kindlasti enne sõidu algust ütlema. Kõrge sõiduhind ei tohi olla lõpp-peatuses üllatus.

Kas edaspidi saab taksot ka tänavalt püüda?

Edaspidi ei ole taksodel eraldusmärgis kohustuslik, kuid need ettevõtjad, kes tahavad ka tänavalt kliente saada, peavad taksona eraldatavad olema. Seejuures peab ka sel juhul klienti enne autosse istumist informeerima tariifidest ja sõiduhinnast.