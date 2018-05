Vene oligarh on sunnitud oma lennukitest loobuma

Vene oligarh Oleg Deripaska annab tagasi kolm liisitud reaktiivlennukit, sest talle peale pandud sanktsioonid ei võimalda neid kasutada, kirjutas Reuters.

Lennukite tagasiandmine liisingufirmale näitab, kuidas USA sanktsioonid mõjutavad ka Deripaska äriimpeeriumi neid osi, mis ulatuvad kaugele tema alumiiniumitootjast Rusal, mille müügi- ja tarnimisvõrgustik on eriti tugevalt häiritud.

Oleg Deripaska on Forbesi andmeil Venemaa rikkuselt 23. inimene, ajakiri hindab tema vara 5,1 miljardile dollarile. Raha tuleb talle metallurgia-, põllumajandus- ja autotööstussektorist, aga ka energeetikast.

Lennukid müüki pannud firma Freestream juht Alireza Ittihadieh ütles, et lennukid kuulusid Credit Suisse’i ja Raiffeiseni osanikele ja olid liisitud Deripaska kontrollitud firmadele.

„Kes neid kasutas? Juhtkond, kaasa arvatud Deripaska ise,“ ütles Ittihadieh Reutersile. "Ta on sanktsioonide all, tema firmad on sanktsioonide all, seetõttu tuli tal lennukid tagasi anda.“

USA lisas Deripaska 6. aprillil oma musta nimekirja, kuna tema ja teised Moskva oligarhid teenisid kasumit Kremli kuritegelikust tegevusest. Neil, kes kuuluvad sellesse nimekirja, on keelatud siseneda USA territooriumile ja USA ettevõtetel ja kodanikel on keelatud ajada äri nimekirja kantud inimestega.

Hiljuta mõjutasid USA sanktsioonid teise Vene oligarhi Gennadi Timtšenko reisiplaane. Naftamagnaat rääkis Vene uudisteagentuurile, et Gulfstream lõpetas tema lennuki hoolduse, kuna ta pandi USA sanktsioonide nimekirja, vahendas Reuters.