Hiina ehitab maailma suurimat amfiiblennukit

Hiina riigitelevisioon teatas täna, et alustab 2022. aastal maailma suurima amfiiblennuki AG600 tarneid.

Hiinlased alustasid amfiiblennuki väljatöötamist 2009. aastal ning esimene näidis valmis 2016. aastal. Hüdrolennuk on mõeldud tsiviilkäibesse ning selle esmast kasutusala nähakse metsatulekahjude ja päästeoperatsioonide puhul. AG600 maksimaalne mass on 53,5 tonni, selle maksimumkiirus on 500 km/h ning lennukaugus 4500 km. Lennuki kogupikkus on 37 meetrit, tiivalaius 38,8 meetrit. Lennuk suudab järjest õhus olla 12 tundi. Hüdrolennuk suudab õhku tõusta nii maa- kui veepinnalt.