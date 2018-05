Trump sööstis Hiina telefonitootjale appi

Ainult tellijale

USA ja Hiina telefonidiplomaatias vallutati nädalavahetusel uus mäetipp, kui president Donald Trump nõustus Hiina ametikaaslase Xi Jinpingi palvel survestama kaubandusministeeriumit lõdvendama Hiina telefonitootja ZTE sanktsioone.

„Mina ja Hiina president töötame selle nimel, et aidata suur telefonitootja ZTE kiirelt tagasi turule. Hiinas sattus ohtu liiga palju töökohti. Kaubandusministeeriumil on palutud see asi korda ajada,“ teatas Donald Trump pühapäeval sotsiaalmeedia vahendusel, hämmastades sellega nii protektsionistliku „Ameerika esmajoones“ lipukirja järgi hääletanud kodanikke kui kaubandusministeeriumit ennast.

Probleem on selles, et ZTE sanktsioonid on igati seaduspärased – Hiina telefonitootja jäi kaks korda vahele USA toodete edasimüügiga Iraani ning selle eest keelati ettevõttele järgmised seitse aastat USA ettevõtetel komponente müüa. Reedel teatas 14miljardise aastakäibega ZTE selle peale uste sulgemisest.