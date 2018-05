Itaallased ehmatasid Euroopat

Ainult tellijale

Riigivõla kustutamine, eurost ja Dublini leppest loobumine — eile õhtul lekkinud Itaalia koalitsioonileppe mustand suutis jahmatada kogu Euroopat.

Esiteks soovib tulevane koalitsioon, et Euroopa Keskpank nõustuks kustutama 250 miljardi euro eest riigivõlga, mis koguneb keskpanga kontole võlakirja ostuprogrammi lõpuks. See vähendaks Itaalia võlga 10 protsendi jagu, arvestades, et märtsikuise seisuga oli riigil võlakirju 2,3 triljoni eest.

Ebaselgeks jääb, kuidas M5S või Liiga suudaksid selle plaaniga kaasa minemises veenda Euroopa Keskpanka või kõiki keskpanga osanikke, milleks on euroliidu liikmesriikide keskpangad.

Võlast vabaks

Võlakoorma kahandamiseks on parteid kokku pannud veel mõned kavad, mis panevad imestama isegi itaallased. Näiteks on valitsusleppes kirjas, et riigile kuuluv investeerimispank peaks müüma 70 miljardi eest võlakirju ning ostma riigilt ära kõik suurosalused ettevõtetes nagu Itaalia Post, energiahiius Enel jne. Loodetud võit: 5 protsenti võlakoormast maha.

Teiseks on kavas teha ja kodanikele müüa 200 miljardi euro eest osakuid kinnisvarafondis, mille varade hulka arvataks kõik avaliku sektori hooned kasarmutest monumentideni. Eesmärgiks "juhtida kodanike säästud riigi võlakirjadest kinnisvarasse" ning soovitud tulemuseks 10 protsenti väiksem riigivõlg.

Asjaosalised mõlemast parteist on jõudnud küll väita, et lekkinud mustandi järel on kava juba korduvalt muudetud, kuid see ei muuda fakti, et vähemalt esmaspäeval, kui avalikkusele lubati juba peaministri kandidaadi nime (mida siiani pole avalikustatud), oli otsustatud seista ühisrahast euro loobumise eest. Täpsemalt on leppes kirjas, et rahva selge soovi korral peab olema üksikutel liikmesriikidel võimalik eurost kas püsivalt kõrvale jääda või euroalast üldse lahkuda.

Uued sihid

Immigratsiooni kohta, mis on Liiga peamine valimisteema, on dokumendis võrdlemisi vähe. Puuduvad valijatele lubatud massilised väljasaatmised, kuid kirjas on, et Euroopa kord immigrantide jaotumises peab muutuma, Dublini leppest tuleb loobuda ning kõik immigrandid tuleb mingi automaatse korra järgi liikmesriikide vahel ära jagada.

See-eest peaks Itaalia hea seisma selle eest, et Venemaad ei tuleks vaadata kui hädaohtu, vaid majandus- ja kaubandusalast partnerit. Liiga soovib, et igal juhul oleks lõplikus tekstis kirjas, et Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid tuleks esimesel võimalusel lõpetada ning kasutada Venemaa abi selliste rahvusvaheliste kriiside nagu Süüria, Liibüa ja Jeemen lahendamiseks.

Veel leiab leppest lubadusi anda vabamad käed politseile, piirata Itaalia sõjalisi välismissioone, parandada Itaalia tööstuse käekäiku uute laevade või lennukite ostmisega.