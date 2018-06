Tallinna superhaigla valmib 2025. aastal

Tallinn tahab rajada 2025. aastaks Tallinna Haigla, kuhu koonduvad eelkõige Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ning osa lastehaiglast, teatas Raepress.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul hoidub tulevane suurhaigla patsiente ühest kohast teise jooksutamast. "Tegemist on väga suure haiglaga ning on oluline, et suudame pakkuda parimat arstiabi ühest kohast ja parandada arstiabi kättesaadavust," ütles Mölder täna haigla pressikonverentsil.

Tulevase suurhaigla alginvesteering hoonestusse on ligikaudu 300 miljonit eurot, investeeringud meditsiinitehnoloogiasse kümne aasta intervalliga umbes 60 miljonit eurot, planeeritav rahaline käive ulatub aastas eeldatavalt 150 miljoni euroni.

"Haigla ei teeninda ainult pealinna patsiente, vaid hõlmab vähemalt pool Eestit ning kindlasti on tähtis, et ka riik aitaks Tallinna linnal seda mahukat projekti finantseerida. Selles modernses haiglas saame kasutada parimaid kõrgtehnoloogilisi võimalusi, et pakkuda patsiendile parimat ravi," ütles Mölder.

Abilinnapea lisas, et haiglalinnakusse on veel planeeritud hooneid, mille täpsema sisu üle käivad arutelud. "Planeeritavale alale on kindlasti tulemas Lasnamäe tervisekeskus koos perearstikeskusega ning haiglat toetavad hooned, kuid miks mitte ka psühhiaatriakliinik või patsientide hotellid, kui selleks on vajadus," lisas Mölder.

Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu eskiislahendus on tutvumiseks avalikustatud. Projektis on ettenähtud kaheksakorruseline maapealne hoonekompleks, mille brutopind ulatub 144 645m². Õhtul kell 16.00 toimub avalik arutelu Lasnamäe linnaosa valitsuses.