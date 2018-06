Itaalia ütleb Kanada kaubandusleppele ei

Kanada peaministrit Justin Trudeaud järjekordne tagasilöök vabakaubanduslepete vallas vaevalt et rõõmustab

Itaalia uus valitsus ei kavatse oma valitsusperioodil sõlmida enam ühtegi vabakaubanduslepet ega soovi ratifitseerida isegi Kanadaga septembris sõlmitud lepet CETA.

Parlamendis on ettepanekule tema sõnul lai toetus, sarnased meeleolud valitsevat ka Euroopas. "Me ei räägi Liiga suveräänsust taotlevast poliitikast, vaid kõhklustest, mida jagavad paljud meie Euroopa kolleegid," ütles ta.

Paremäärmusliku Liiga liige ja põllumajandusminister Gian Marco Centinaio teatas täna, et valitsus esitab parlamendile ettepaneku jätta CETA ratifitseerimata, vahendab Itaalia ärileht Il Sole 24 Ore.

Kanada-ELi vabakaubanduslepe CETA sõlmiti septembris ning selle peavad ratifitseerima kõik liikmesriigid. Praegu on see heaks kiidetud vaid 11 liikmesriigis: Taanis, Lätis, Eestis, Leedus, Maltal, Hispaanias, Portugalis, Horvaatias, Tšehhi vabariigis, Austrias ja Soomes.

Itaalia põllumajanduse ja toidutööstuse ettevõtjad tervitasid valitsuse suunamuutust, sest peavad lepet Kanadaga Itaalia tootjatele kahjulikuks. Põllumajanduskoja Coldiretti juht Roberto Moncalvo on süüdistanud Euroopa Liitu selles, et CETA abiga "legitimiseeritakse toiduainetetööstuse piraatlus," vihjates sellele, et Itaalia piirkondlikud toiduained ei ole leppes piisavalt tugevalt kaitstud.