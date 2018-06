Helsingi loodab Trumpi-Putini kohtumisest kasu

Helsingi linnapea hõõrub Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumise peale käsi: „See on suurim sündmus pärast olümpiamänge ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi.“

USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin kohtuvad 16. juulil Soome pealinnas Helsingis.

Tippkohtumine toob Helsingisse tuhandeid inimesi, kirjutab Kauppalehti. Ainuüksi presidentide delegatsiooni kuulub sadu inimesi. Lisaks on kohale oodata tuhandeid ajakirjanikke. Kui Trump kohtus Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga Singapuris, oli kohal 3000 pressitöötajat.

„Tähelepanu suuruselt suurim sündmus pärast olümpiamänge ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi,“ kommenteeris Helsingi linnapea Jan Vapaavuorijuulikuise sündmuse tähtsust.

Ajakirjandusest sõltub palju

Ühepäevane kohtumine toob Helsingisse kõvasti külalisi ja raha, aga Vapaavuori rõhutab rohkem seda, et juhtum toob Helsingi meedias nähtavale. „Majanduslikult suurem tähtsus on sellel, kuidas saama kasutada seda suurt tähelepanu, mis Helsingile keskendub, ja missugust pilti Helsingist näidatakse seoses uudistega.“ Helsingisse saabuval välismeedial on suur mõju sellele, millised on linna võimalused saada järgmiste suurkohtumiste kohaks või meelitada rohkem turiste ja investeeringuid.

„Meie ülesanne on mõelda, kuidas kõige paremini teenindada siia saabuvaid ajakirjanikke. Teeme oma turismi- ja majandusmeeskonnaga juba täna esimese koosoleku ära,“ ütles Vapaavuori. „Selliseid sündmusi ei tule kuigi sageli ette.“

Seni pole veel selge, kas presidendid veedavad Helsingis ka öö. Kohtumise pikkuseks ennustatakse mõned tunnid, lisaks saavad presidendid eraldi kokku ka Soome presidendi Sauli Niinistöga.

Kohtumispaika alles arutatakse. See peab olema suur, seega Vantaal asuv Königstedt pole ilmselt variant.

Ööbimiskohtade leidmine keset puhkustehooaega on Helsingi majutussektorile paras väljakutse. „See tähendab kindlasti seda, et ürituse positiivne mõju levib Helsingist laiemale,“ ütles Vapaavuori, rääkides ürituse mõjust majutussektorile.

Helsingis on praegu napp 10 000 hotellituba ja 2500 Airbnb korterit. Vapaavuori usub, et kuigi piirkonna hotellivõimsus on piiratud, saab turg ülesandega hakkama. „Airbnb on hea näide turumajanduse loovusest,“ ütles ta.