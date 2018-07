Eesti ettevõtted saavad 100 miljonit eurot

Äripäev 03. juuli 2018, 08:23

Fondifond EstFundi kaudu saavad siinsed suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted umbes 100 miljonit eurot, ütles KredExi juhataja Lehar Kütt.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul tehakse siinsetele ettevõtetele kättesaadavaks umbes 100 miljoni euro ulatuses riski- ja erakapitaliinvesteeringuid. "Need investeeringud aitavad üles ehitada rahvusvahelise haardega edukaid Eesti ettevõtteid," ütles ta.

Euroopa Investeerimisfondi juhi Pier Luigi Giliberti sõnul mängivad need investeeringud käivitavat rolli Eesti kapitalituru arendamisel.

Eesti riigi, KredExi ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF) loodud fondifondist EstFund tehti investeeringud kahte uude fondi: Equity United PE I ja Tera Ventures Fund II. Giliberti sõnul on Euroopa Investeerimisfondi eesmärk on toetada nende investeeringutega uuenduslikke ning paljulubavaid Eesti ettevõtteid. "Praegu tegutsevad Eestis üksikud varajase faasi ettevõtetesse investeerivad investorid ja seetõttu on EstFundist tehtud investeeringutel käivitav roll Eesti riski- ja erakapitalituru elavdamises ja üldise väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ökosüsteemi toetamises," leidis ta.