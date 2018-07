Ettevõtjad hakkavad saama välismessi boksitoetust

Kui siiani on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetanud ettevõtete osalemist välismessidel riiklikel ühisstendidel, siis nüüd saavad ettevõtted taotleda riigi tuge ka eraldi messiboksi välja panemiseks.

Välismessidel osalemise toetus on suunatud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtete rahvusvahelistumise ja ekspordi kasvu suurendamisele. Toetust antakse messil eksponendina osalemiseks ning tootenäidiste transpordiks, selgitas EAS.

Toetuse kogueelarve on 2 miljonit eurot, ühele projektile saab toetust taotleda 3000 kuni 50 000 eurot. Projekti saab ellu viia kuni kahe aasta jooksul ning selle käigus võib osaleda ka rohkem kui ühel messil. Ettevõtetel on võimalus taotleda toetust ka ühiselt, et osaleda messil partneritena.