GALERII: BLRT veeskas 400tonnise pargase

Äripäev 30. juuli 2018, 12:14

Alusel on unikaalne söödahoidla, see on raadio teel juhitav ning see valmistati Norra firmale AKVA Group ASA.

Pargas veestati kahes etapis: esmalt toimetas hüdrauliline tööstusveok KAMAG selle platsile, kuhu juulis paigaldati kraana, tõstevõimega 850 tonni; seejärel lasti pargas kraana abil vette. Kogu protsess võttis aega ligi seitse tundi.