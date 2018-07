Lobjakas: mida teadsid Ansip ja Ligi Danske rahapesust?

Ahto Lobjakas küsib, kas Danske 9miljardilise rahapesuskandaali pärast peaksid vastutuse võtma ka toonane peaminister Andrus Ansip ja rahandusminister Jürgen Ligi.

"Kui asi jätta Danske tasemele, pühime me lihtsalt mati alla kogu teema. Reformierakond valitses kõige selle perioodi jooksul, kui need 9 miljardit dollarit Eestist läbi pesti," kommenteeris Ahto Lobjakas Danske rahapesuskandaali Raadio 2 saates „Olukorrast riigis“.

"Kui valitsus teadis toimuvast, on meil tugev korruptsioonikahtlus nende suhtes. Kui ei teadnud, on küsimus, kuidas sai Eestis olla selline sektor, mis on niivõrd strateegiliselt tähtis Venemaale Lääne kahjustamiseks. Kuidas sai selline sektor toimida ilma igasuguse regulatsioonita?"

Londoni finantsist, Hermitage Capitali mänedžer Bill Browder esitas rahapesuskandaali tõttu hagi Danske Banki Eesti ja Taani üksuse vastu. Browderi sõnul on Danske pangaga seotud rahapesuskeem üks suuremaid Euroopas ja Eesti uurimisasutused pigistasid selle ees sihilikult silma kinni.