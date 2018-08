Raadiohommikus: ärikinnisvara kuumimad piirkonnad

Äripäev 05. august 2018, 16:00

Tallinnas on tekkinud uued äripiirkonnad. Kus need asuvad ja milliste hindadega saab nendes äripinda üürida – seda saate teada esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Fookuses on möödunud nädala olulisemad teemad ja Äripäeva lugejate lemmiklood, teemade üle arutlevad Birjo Must ja Kristjan Pruul.

13.00–14.00 „Äritehnoloogia saade“. Kui palju investeerivad ettevõtjad tarkvarasse ja infosüsteemidesse ning kuidas seda tulemuslikult teha, räägivad äritehnoloogia saates Elisa äriarenduse osakonna juht Merli Üle, ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ning Ernst & Youngi IT ärikonsultant Siim Aben. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Saate salvestuskoht oli seekord „Müügikonverents 2018“. Esimesest ettekandest selgub, mida teha, kui sul on müügiks vaid mõni minut. Oma müüginippe jagab Southwestern Advantage'i tippmüüja Ranol Kaseväli. Teine ettekanne peaks äratama mõtted, kas sinus on juhi potentsiaali, kas sa tegelikult ka tahad juhiks saada või on see pelgalt soov rohkem palka teenida? Juhtimisekspert ja inspiratsioonikoolitaja Alar Ojastu räägib ausalt ära, mida sa peaksid juhi tööst enne sihi seadmist teadma ja mida enda puhul analüüsima.