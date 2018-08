Mäggi Hanssonile: noortel on kodu soetamine järjest keerulisem

Keskerakondlasest riigihalduse minister Janek Mäggi ütleb vastuseks Eesti Panga juhi Ardo Hanssonile, et erakonna lubadus pole mitte laenu, vaid oma kodu saamise lihtsamaks muutmine.

Hansson kritiseeris täna Keskerakonna valimislubadust anda noortele peredele võimalus soetada kodu eluasemelaenuga riigi käendusel ja ilma omafinantseeringu kohustuseta.

Mäggi rõhutas, et noortel on järjest keerulisem oma kodu soetamine ning see toob kaasa noorte väljarände ning perelisa edasilükkamise. Tema sõnul on eriti keeruline maapiirkondade noortel ja nendel, keda vanemad ei suuda eluaseme ostmisel rahaliselt toetada.

Hanssoni kartust hapude laenude pärast kommenteerides kinnitas Mäggi, et riigi käendus ei muudaks laenu saamist lihtsamaks ega vähendaks pankade ning laenuvõtja vastutust olla kohusetundlik. Ta rõhutas, et ka riigipoolse käendusega ja nullsissemaksuga on laen kohustus, mida ei saa anda ega võtta kergekäeliselt. „Eluaseme ostmisel tuleb arvestada lepingutasudega, kindlustusega, korteri sisustamisega ja kohustusega, mille täitmata jätmine tekitab kogu eluks väga raske murekoorma. Ma ei usu, et noored tormavad end selle kõigega hoolimatult siduma,“ leidis Mäggi.