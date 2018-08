RMK müüb kaitsealuste maade ostmiseks kinnistuid

Ainult tellijale

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pani müüki 40 maalappi, millest saadav raha läheb looduskaitsealuste maade ostuks neilt omanikelt, kes siiani pole saanud oma maid majandada ega neid ka riigile müüa.

Augusti lõpus toimuval enampakkumisel müüdavate maade kogupindalal on 409 hektarit ja alghind kokku 1,1 miljonit eurot, vahendab Erametsakeskus.

See võiks teha head meelt neile maaomanikele, kes on vahel aastaid oodanud, et riik üldse otsustaks, kas eraomandisse kuuluvate kaitsealuste maade riigistamiseks raha on. Probleem seisneb ühesõnaga selles, et metsaomanike maadel võivad olla looduskaitselised piirangud, mille tõttu majandada ei saa ja keegi teine peale riigi nende ostmisest ka huvitatud ei ole. Aasta algul oli võõrandamise taotluse esitanud inimesi järjekorras saja ringis.

Riigikogu andis RMK-le õiguse osta looduskaitsealuseid maid 2017. aasta jaanuaris, maade omandamiseks vajaliku katteallika leidmiseks müüb RMK maatükke, mis ei ole riigimetsa majandamiseks vajalikud. RMK alustas kaitsealuste maade ostmisega juulis, keskuse eelarves on selleks aastaks planeeritud maade ostmiseks 5 miljonit eurot, mis peaks võimaldama omandada hinnanguliselt vähemalt 40 järjekorras olevat kinnisasja.