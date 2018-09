RKAS tühistas ministeeriumi vana hoone müügi plaani

Äripäev 03. september 2018, 11:18

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ei hakka lähiajal müüma vanalinnas Harju tänaval asuvat endist majandusministeeriumi hoonet, kuigi aasta alguses oli veel selline plaan, vahendas ERR.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi maja Harju tänaval on RKASi omandis ja hoone läheb asenduspinnana riigi kasutusse, ütles ERRile RKASi kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper. Ta lausus, et hoonet müüki sellel aastal ei suunata, täpsem aeg sõltub asenduspinna kasutamise perioodist ning plaanid on veel täpsustamisel.

Samuti ütles Sepper, et aadressil Tõnismäe 5a asuv justiitsministeeriumi hoone jääb edasi riigi kasutusse ja hoone tulevased kasutajad on haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala asutused. Aadressil Tõnismägi 8 olnud maja on Sepperi teatel konserveeritud.

Pikemalt saab lugeda ERRist.