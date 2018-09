Moody's kinnitas Luminori hoiuste krediidireitinguks Baa1

Äripäev 13. september 2018, 10:24

Reitinguagentuur Moody’s teatas täna, et kinnitab Luminori panga hoiuste krediidireitinguks Baa1 ning annab sellele stabiilse väljavaate.

Reitingud vastavad investeerimisjärgu tasemele ning põhinevad reitinguagentuuri Moody's hinnangul Luminori kohustuste kvaliteedile ja krediidikõlblikkusele. Reitingud võtavad arvesse maailma juhtiva investeerimisfirma Blackstone’i enamusosaluse omandamise positiivset mõju.

Määratud reitingud, sealhulgas pika- ja lühiajaliste välis- ja kohalikus valuutas hoiuste reitingud Baa1/Prime-2, kinnitavad, et Luminoril on tugev ning mitmekesine laenuportfell ja pank täidab kõik finantskohustused õigeaegselt.

„Oleme üles ehitamas Baltikumi juhtivat finantsteenuste pakkujat, mis on loodud unikaalsena siinsete ettevõtete ja tegusate inimeste vajaduste jaoks. Strateegia elluviimiseks sihime täpsemalt tegevusi, suurendame kasumlikkust ja kindlustame panga tugeva kapitaliseerituse. Hoiame esimese taseme põhiomavahendid üle 17%, mis on kõrgem seadusega nõutavast. Meil on kavas järk-järgult kasvatada hoiusteportfelli ning asendada emapankade rahastus keskpika ja pikaajalise stabiilse rahastamisega finantsturgudelt. Kahtlemata saab Luminorist üks Baltikumi huvitavamaid investeerimisobjekte,“ rääkis Luminori grupi tegevjuht Erkki Raasuke.