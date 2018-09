Masu ajal alustanud Vapiano lõikas kriisist kasu

2008. aasta kevadel ehk majanduskriisi alguses Eestis uksed avanud toidukoht Vapiano sai kriisi enda kasuks pöörata, meenutab ettevõtte juht Gert Kerde - ruumi oli, restorane ja toidukohti pandi järjest kinni.

Juba järgmisel ehk 2009. aastal aastal avati uus restoran Solarises, 2010. aastal Vilniuses ja 2011. aastal Helsingis. „Tegime nelja aastaga kiire kasvu, aga siis võtsime hoogu maha, et tegeleda organisatsiooni ja inimestega, et muutuda tugevamaks,“ rääkis Kerde.

Vapiano juht Gert Kerde rääkis reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et majanduskriisi ajal alustamine neid ära ei ehmatanud. Läbirääkimised Vapiano Eestisse toomiseks algasid 2006. aastal, ehitus hakkas 2007. aasta sügisel ja uksed avati 2008. aasta kevadel. „Äri läks käima väga hästi ja esimesest päevast oli täismaja. Masu andis meile hea võimaluse kiiresti kasvada. Ruumi oli, restorane ja toidukohti pandi järjest kinni. Restoraniäri on seotud kinnisvaraga, seega saime ka selles sektoris palju rohkem oma tingimusi seada, kaasa rääkida, pakkumisi tuli palju,“ rääkis Kerde.

Samas rõhutas ta, et puhkeasendisse ei ole nad kordagi jäänud, vaid on otsinud uusi laienemisvõimalusi. Eelmisel nädalal teataski ettevõte, et avab uue restorani Soomes Itises (endine Itäkeskus) ja Eestis Ülemistel.

Soe koht kino kõrval

Helsingi suurimas kaubanduskeskuses käib ümberehitus, keskus muudab oma nägu, rääkis Kerde. Muu hulgas ehitatakse sinna suur kino, mille kõrvale tulebki Vapiano restoran 215 istekohaga. Itis avatakse juba novembri lõpus.

Ülemistele tuleb natuke väiksem uus Vapiano, 165 istekohaga, asukoht on Kerde meelest hea – kino kõrval. „Kino sünergia töötab hästi. Kui vaatame tänaseid Vapiano asukohti, siis ega need kinod kaugel ei ole. Solarises on Apollo kino ja teine Vapiano on Coca Cola Plazast üle tee. Kaubanduskeskustes muutub meelelahutuse ja söögi osakaal järjest suuremaks. See pole enam koht, kust piima, leiba ja botaseid osta, vaid koht, kus aega viita,“ ütles ta.

Teine uuendus on mõlema uue restorani juures see, et tekivad eraldi toidu kaasa ostmise sektsioonid (take-away).

Kui kümne aasta taguse ajaga võrrelda, sööb eestlane Kerde hinnangul praegu palju rohkem pastat, eriti värskelt valmistatud pastat. „Trend läheb sinna, et inimesed väga vaatavad, mida nad suhu panevad, millest see tehtud on. Tervislikkus, vegan'i tulek - sinnapoole kõik liigub,“ ütles ta.

2002. aastal Saksamaalt alguse saanud Vapiano restorane on tänaseks üle maailma avatud rohkem kui 200.

2008. aastal avas uksed esimene Vapiano restoran Eestis asukohaga Tallinnas Foorum keskuses. Alates 2009. aastast on Vapiano avatud Solarise keskuses ning 2016. aastal avati Vapiano Tartus Kvartali keskuses. Soomes on Vapiano tegutsenud aastast 2011.

Vapiano restorane Eestis, Soomes ja Leedus haldava Piano Group OÜ omanikud on erinevate ettevõtete kaudu Gert Kerde, Tarvo Jaansoo, Harri Ambur ja Andres Kivistik. Grupi eelmise aasta käive kolmes riigis kokku oli 11,5 miljonit eurot, selle aasta käibeks prognoositakse 12 miljonit eurot ning 2019. aasta käibeks 15,5 miljonit eurot.