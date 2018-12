Saksa Kristlik-Demokraatliku Liidu uus juht Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: nordphoto/Scanpix

CDU valis Merkelile järglase

Saksa kristlikud demokraadid valisid Angela Merkeli järglaseks partei juhi kohal Annegret Kramp-Karrenbaueri, kirjutab Reuters.

56aastane Kramp-Karrenbauer oli ka Merkeli enda soosik partei juhi kohale. Ta sai valimiste teises voorus 517 häält 999st. Populaarne oma koduliidumaal Saarimaal ja Berliinis, teatakse Kramp-Karrenbauerit kui rahuliku stiiliga poliitikut, kes on tuntud kaine analüüsi poolest. Ta liitus kristlike demokraatidega üliõpilasena ja kerkis ülespoole kuni üleriigilise tasemeni.

Tema vastaskandidaadiks oli miljonärist advokaat Friedrich Merz. Merzi käe all oleks CDU pöördunud konservatiivsemasse suunda. Nii juhtub ka Kramp-Karrenbaueri juhtimisel, aga mõõdukamalt.

Tasavägine hääletustulemus viitab sellele, et erakond on kahevahel. CDU on jagunenud liberaalide, konservatiivide ja kristlike sotsialistide leeriks, kes pole tuleviku kursis ühel meelel. Kramp-Karrenbaueri esimeseks ülesandeks saabki partei võimalikult ühtsena hoida.

Angela Merkel, kes plaanib Saksamaa kantsleriks jääda aastani 2021, pidas partei kogunemisel emotsionaalse lahkumiskõne, kirjutas BBC.