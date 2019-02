Tallinna Sadama kohtutrall hakkas pihta

Tallinna sadama kriminaalasja peategelaste, endiste TS juhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili esindaja on Aivar Pilv (paremal). Foto: Liis Treimann Jaga pilti:

Täna peetakse Harju Maakohtus Tallinna sadama kriminaalasja järjekordset eelistungit. Tallinna Sadama juhtide altkäemaksu võtmise üle peetavat kriminaaalasja on varem nii vaidlustatud kui ka edasi lükatud.

Näiteks pidi kohtuprotsess algama juba jaanuaris, kuid siis lükkus kohtuprotsess edasi, sest kaitsja Paul Keres vaidlustas süüdistatava Ain Kaljuranna vara aresti alla jätmise.

Täna kohtuprotsess jätkub. Korraldaval istungil lahendab kohus taotlusi ja vaatab üle juba eelmise kohtuniku ajal paika pandud istungiajad. Kohtunik on Kristina Väliste, kes vahetas hiljaaegu välja senimaani Tallinna sadama kriminaalasjaga tegelenud kohtuniku Julia Vernikova. Kohtunik vahetus, sest Vernikova läheb pensionile.

Tallinna sadama kriminaaluurimine on kestnud ligi kolm aastat. Kaitsepolitsei kogutud tõenditele tuginedes süüdistab riigiprokuratuur Tallinna Sadama eksjuhte Allan Kiili ja Ain Kaljuranda aastatel 2005-2015 suures ulatuses altkäemaksu võtmises ja rahapesus.

Süüdistus altkäemaksu võtmises on esitatud ka Tallinna Sadama hooldusosakonna endisele juhatajale Martin Paidele, lisaks süüdistatakse seitset füüsilist ja kaht juriidilist isikut altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises.

Süüdistuse kohasel moodustas altkäemaksust suurima osa, ligikaudu kolm miljonit eurot, Kiilile Türgi ja Poola laevatehaste esindajate poolt lubatud altkäemaks selle eest, et nad saaksid AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte TS Laevadega sõlmida praamide müügilepingud. Poola laevatehase esindaja Jan Paszkowski oli täna ka kohtuistungil kohal.

Lisaks eelmistele on kohtu all Eno Saar, Tõnis Pohla, Üllar Raad, Sven Honga, Toivo Promm, Valdo Õunap ning HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.