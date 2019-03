Raadiohommikus: kui ohtlik on lammutada teist pensionisammast?

Kogumispensionisüsteemi arutatakse esmaspäeva hommikul Äripäeva raadio otse-eetris. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases hommikuprogrammis räägime positiivsetest muudatustest, mis on tehtud Eesti kogumispensionisüsteemis. Esitama peame aga ka küsimuse, mis saab juhul, kui pikalt üles ehitatud süsteem tõesti lammutatakse. Stuudiosse tuleb pensioniühistu Tuleva juht Tõnu Pekk.

Arutame Intepia OÜ juhi Riho Vedleriga seda, kuidas pilvetehnoloogiat ja digitaliseerimist tööstusfirmades ja logistikas oluliselt paremini enda kasuks tööle panna ning miks on kogu Euroopa sellega jänni jäänud.

Lisaks uurime Äripäeva börsitoimetaja Liina Laksilt, mida tähendab rõivafirma Baltika uus aktsiate lahjendamise programm ja kas ettevõttel on veel elulootust.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Birjo Must.

Päev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Kuum tool". Saate külalised on LHV Groupi tegevjuht Madis Toomsalu ja välispoliitika ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski. Räägime Eesti uue valitsuse valulikust sünnist, Brexitist, Eesti pangandusest ning küsime, kas ja mida õppisime 10 aasta tagusest finantskriisist. Saadet juhib Neeme Korv.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Eesti staažikamaid personalijuhte, Swedbanki personalijuht ja juhatuse liige ning juhtide coach Ülle Matt räägib saates, kuidas muuta oma ettevõtte ihaldatud tööandjaks, mida peab juht tegema, et olla "terav pliiats" ning miks ta inimesi tundmatus kohas vette viskab. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Hiljuti toimus Barcelonas mobiilimaailma tippsündmus, igatalvine mobiilside mess ja konverents Mobile World Congress. Eestist osales seal kümneid inimesi ja ettevõtteid. Tänavuse messi põhiteema oli 5G ehk mobiilside viienda põlvkonna tulek. Sellest räägivad Elisa ärikliendiüksuse juht Margus Vaino ja tootejuht Imre Nõmmik. Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud konverentsil "Vaimne tervis". Esimesena kõneleb Teelia Rolko, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaatria erialal. Juttu tuleb sellest, et suur hulk alkoholiprobleemidega inimesi, mõningate uuringute järgi 90%, kõnnib ringi ravita. Umbes pool neist ei pea alkoholi oma probleemiks. Üks osa ei tea, kelle poole pöörduda, ning kolmas osa mõtleb, et neil on häbi abi küsida. Ettekande nimi on "Mida alkoholisõltlasega peale hakata?".

Teises saateosas räägib Confido sõltuvusnõustaja Kaja Heinsalu. Teemaks on 12 sammu programm sõltuvushäirest taastumiseks ehk Minnesota mudel. Programmis õpitakse praktilise meetodi abil saavutama ja säilitama sõltuvusainevaba elu. Programmi juhtivatel töötajatel on isiklik taastumiskogemus – nad on ise olnud alkoholisõltlased või kannatanud alkohoolikust pereliikme tõttu.

Kuula raadiot otse SIIT.