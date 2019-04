Juba spekuleeritakse Swedbanki uute juhtide üle

Analüütikute arvates oleks Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark võinud tagasi astmisest teatada juba märtsi lõpus toimunud aktsionäride koosolekul Stockholmis. Foto: Liis Treimann

Rootsi investorite ühendused võtsid Swedbanki nõukogu juhi lahkumise teate rõõmuga vastu ja kohe hakkasid levima ka spekulatsioonid, kes saab uueks nõukogu esimeheks, kirjutab Kauppalehti.

Spekuleeritakse, et nõukogus tuleb veelgi muudatusi ja üheks nõukogu esimehe kandidaadiks pakutakse Rootsi endist peaministrit Göran Perssonit.

Rahapesuskandaali käes väärtust kaotava Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark teatas reedel lahkumisest, ettevõtte tegevjuht Birgitte Bonnesen kaotas koha märtsi lõpus.

Rootsi investorite liidu Aktiespararna tegevjuhi Joacim Olssoni sõnul oli Idermarki otsus oodatud ja tervitatav. „See on üks samm, mis pangal tuli teha turgude usalduse tagasivõitmiseks,“ ütles Olsson, kelle arvates oleks Idermarkil tulnud see otsus juba varem teha.

Sama leidis Rootsi suurima online-maaklerfirma Avanza investeerimisekspert Johanna Kull. „Idermarkil ei olnud üldsuse ega omanike usaldust. Oleks olnud vastutustundetu jätkata nõukogu esimehena,“ ütles Kull.

Mõlemad ootavad, et panga nõukogus tehtaks korralik suurpuhastus. „Usun, et näeme veel suuri muutusi ja teisedki nõukogu liikmed loovutavad oma koha uutele tulijatele väljastpoolt panka, kes pole rahapesukahtlustega seotud,“ ütles Kull.

Rootsi majandusleht Dagens Industri nimetas panga nõukogu esimehe kandidaadina Rootsi endist peaministrit Göran Perssonit, Handelsbankeni kontserni juhti Lars O Grönstedti ja Telia juhti Marie Ehrlingit.

Paljud investorid on Swedbanki aktsia hinna languses näinud ostukohta. Avanzas on Swedbanki aktsia omanike arv skandaali puhkemise ajast jaanuari lõpus kahekordistunud 73 000 investorini.

Kull siiski kutsub üles hetkeks mõtlema enne ostmist. „On oht tegutseda karjainstinkti ajel. Hüpatakse rongile, mõeldes, et aktsia hinna langus on automaatselt ostukoht. Nii ei pruugi vältimatult olla.“ Kindlus saabub alles siis, kui ametivõimud on oma uurimisega valmis saanud ja trahvid selged.

„Usun, et Swedbanki aktsia pakub häid võimalusi nii võita kui ka kaotada, kui tegeleda päevakauplemisega,“ lisas Olsson.