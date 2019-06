Äripäev alustab TOPide hooajaga

Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk ja KPMG Baltics OÜ tegevjuht ja vandeaudiitor Andris Jegers. Foto: Andras Kralla

Äripäeva TOPide liikumine alustab sel suvel 26. hooajaga, kokku ilmub sel aastal pea 50 maakondlikku ja tegevusalast TOPi.

Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk ütles, et TOPide hooaeg on Äripäeva inimeste jaoks igal aastal eriline. "Ajakirjanikena oleme uudishimulikud ja põleme soovist näha, kuidas ettevõtetel viimasel aastal läinud on. Teisalt elame ettevõtjatele nende õnnestumistes suure rõõmuga kaasa. Näeme, et see on meie väike võimalus tunnustada edukaimaid ja tõsta eeskujuks kõigile teistele," ütles Truuverk.