Eesti on väikseima rahapesuriskiga riik

Raha Foto: Andras Kralla

Basel Institute of Governance’i raportis seisab, et Eesti on maailma kõige väiksema rahapesuriskiga riik.

10punktilisel riskiskaalal sai Eesti 2,68 punkti, edestades sellega riskiedetabeli lõpus asuvat Soomet ja Uus-Meremaad.