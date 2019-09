Põllumehed rajavad kindlustusühistu

Põllumehed hakkavad üksteisele kindlustust pakkuma Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Oktoobris kavatsevad Eesti põllumajandussektori osalised ja nende katuseorganisatsioon rajada kindlustusühistu.

"Põllumeeste jaoks on tegu väga olulise ajaloolise sammuga – kindlustusühistu luuakse liikmete poolt ja tegevuse peaeesmärk on liikmetele õiglase hinnaga vajalike kindlusteenuste osutamine. Kindlustusühistu on kindlasti Eesti ettevõtjatele ja eraisikutele õige valik,“ ütles põllumajanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen.