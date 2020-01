Carlsbergi tarneahela direktor: kaup peab kohal olema juba eile

"Tarbija on üha vähem valmis toodet ootama, ütleb Carlsbergi tarneahela direktor Anders Zornig Zobbe. Foto: Reuters/Scanpix

Carlsbergi tarneahela direktor Anders Zornig Zobbe usub, et üha olulisemaks muutub kohapealne tootmine ja tootmist hakatakse varsti Aasiast Lääne turgudele tagasi tooma.

Ta nimetab üheks selle põhjuseks üldsuse kasvanud keskkonnateadlikkust, räägib ta intervjuus teemaveebile tööstusuudised.ee. „Kuna kõige rohkem saastav tegur on transport, siis hakkab see mõjutama tootmise kaugust müügiturgudest. Tootmine arenenud turgudel, kes investeerivad rohkem keskkonnasäästlikku tootmisse, on oluliselt väiksema süsinikujalajäljega,“ rääkis Zobbe.