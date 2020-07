Bolt läheb Pariisis uuele katsele

Bolt on varem Pariisis kogemusi saanud elektritõukeratastega, kuid nüüd minnakse äri tegema elektrijalgratastega. Foto: Bolt

Eelmisel aastal Prantsusmaal Pariisis elektritõukerataste teenuse lõpetanud Bolt alustas tänasest elektriliste jalgrataste jagamise teenust, teatas ettevõte.

Esimesed jalgrattad tulevad tänavatele Pariisis, kuid juba sellel aastal on ettevõttel plaan laiendada teenust teistesse Euroopa pealinnadesse. Bolt täpsustas, et nad on esimene transpordiplatvorm Euroopas, kellel on ühes rakenduses elektrijalgrattad, tõukerattad ja sõidujagamine.