Eesti tulusaim veoäri on…superautode vedu

Eelmise aasta majandusaasta aruande esitanud autovedajate seas oli kõige kõrgem käiberentaablus Narva ettevõttel ATEK Trans EU OÜ, mis suutis teenida 1 097 272 eurose käibe juures 336 273 eurot kasumit. See teeb rentaabluse protsendiks 30,7. Millega täpselt ettevõte tegeleb?

Foto: ATEK Trans

Tegemist on suhteliselt noore firmaga, mis on asutatud alles 2015. aasta lõpus Vene analoogse transpordifirma OOO АТЭК Транс tütarettevõttena. Veelgi tähelepanuväärsem on see, et tegemist on ettevõtte lühikese ajaloo madalaima rentaablusega.