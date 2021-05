Elamuskeskused ja konverentsimajade omanikud saavad kriisabi küsida

Lõpuks saavad toetus ka need suletud kohad, kes varem toetuse alt välja jäid, aga riigi korraldusel uksed pidid sulgema, näiteks mängutoad. Foto: Raul Mee

Esmaspäevast avaneb kriisiabi taotlusvoor siseruumides asuvatele elamuskeskustele, sealhulgas mängutubadele, bowling’u-saalidele, seiklusparkidele ja turismiatraktsioonidele ning konverentsihoonete valdajatele.

Vooru eelarve on 1,5 miljonit eurot ning see on avatud 28. maini, teatas kultuuriministeerium.