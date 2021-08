Pfizer ja Moderna tõstsid koroonavaktsiini hinda

Täna saab viimast päeva teisest pensionisambast lahkumisest loobuda

Täna on viimane päev, mil aasta algul teisest pensionisambast lahkuda otsustanud inimestel on võimalus lahkumise avaldus tagasi võtta. Praeguseks on seda teinud ligi 4000 inimest, teatas rahandusministeerium.

