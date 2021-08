Uudised

Raadiohommikus: kuidas hüppad, digitiiger?

Riigi IT-eestvedaja Siim Sikkut räägib hommikuprogrammis, mida Eesti digisektor koroonapandeemiast. Foto: Andras Kralla

Tarkusepäeval on paslik rääkida innovatsioonist ja uutest teadmistest. Seda eriti infotehnoloogia vallas, mis on tõstnud e-Eesti esile kogu maailmas. Ometi on viimastel aastatel e-Eesti kuvand hakanud lahjenema, sest meie e-uuendused ei tõuse maailmas niivõrd esile. Mida õppis meie digisektor pandeemiast, räägib riigi IT-eestvedaja Siim Sikkut. Mis on aga meie IT-firmade tuleviku väljavaated? Sellele küsimusele vastab infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtete liidu värske president Doris Põld.

Lisaks räägime SEB ökonomisti Mihkel Nestoriga Skandinaavia majanduse hetkeseisust ja uurime Äripäeva ajakirjanikult Martin Johannes Tederilt, millised kuuldused tiirlevad Tankeri pruulikoja ümber.

Homme aitavad teil päeva alustada Allan Rajavee ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kuidas oleks mõistlik väliterrasse soojendada, räägib saates VeltEksperdi müügijuht Karol Pokbinder. Jutuks tuleb gaasisoojendite ja elektriliste soojuskiirgurite efektiivsus, paigaldamine, erinevad funktsioonid, turvariskid ja hooldamine. Saate teises pooles on teemaks keraamilised grillid. Ka grillide puhul tuleks valikut tehes nii mõndagi arvesse võtta. Sellest kuuleb lähemalt juba saates.

Saatejuht on Mai Kroonmäe ning saade oli eetris tänavu maikuus.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Juttu tuleb sellest, kuidas kaitsta võlausaldajaid pahatahtlike võlgnike eest. Räägime sellest, millised on praegu peamised võlamenetlustega seotud probleemid ja millised abistavad meetmed ministeeriumite tasandil töös on.

Räägime finantskirjaoskuse parandamisest, võlamenetluste ennetamisest, positiivsest krediidiregistrist ja sellest, miks on võlgnikel võimalused oma kohustuste eest ära joosta.

Külas on Andrus Alber ja Gerly Lõhmus FinanceEstoniast ning vandeadvokaat Katri Tomson.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Seekordne saade on tavapärasest veidi erinev. Kui tavaliselt on saate fookuses üks silmapaistev Eesti juht, siis sel korral on saade jagatud neljaks teemaks ja intervjuuks.

Teeme juttu sellest, kuidas teha kannapöördeid pärast oma alla tippu jõudmist, kuidas peas ringlevad head sõnad ja mõtted tagasisideks vormida, une rollist ja produktiivsusest. Viimane ei tähenda mitte rohkem tegemist, vaid rohkem aega ja energiat.

Saates saavad sõna endine peaminister ja täna idufirma Auve Tech nõukogu juht Taavi Rõivas, uneteadlane Kene Vernik, psühholoog Eva-Maria Kangro ja Produktiivsusklubi-nimelise ettevõtmise esindajad Arno Lehtsaar ja Valdur Rosenvald. Saab nii mõtteainet kui praktilisi näpunäiteid.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Fookuses on sel korral ringmajandus ning räägime sellest vanametalli ümber töödelda aitava ettevõtte Cronimet Nordic juhi Eva Pedjakuga.

Cronimet on tegutsenud enam kui 20 aastat ja on kasvanud perefirmast Eesti juhtivaks vanametalli käitlevaks firmaks. Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 180 miljonit eurot ja müügitulu on viimase viie aastaga kuuekordistunud. Kasv saab jätku ka tänavu, kui käive kerkib 330 miljoni euroni.

Räägime saates sellest, kuidas selle valdkonna äri käib, rohepöördest ja rohetiigrist ning metallivaldkonnas läbi löömisest ja seal käibe kasvatamisest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

