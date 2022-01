Uudised

Raadiohommikus: Ukraina, välispoliitika ja maksuameti uued plaanid

Esmaspäevasesse Äripäeva raadio hommikuprogrammi tuleb külla endine riigi peaprokurör ja poliitik Lavly Perling, kes asus mullu nõustama Ukraina õigusriigi reforme.

Uurime, kuidas Augeiase tallides talitamine läheb – kas Ukraina avalikul sektoril õnnestub korruptsioonitaagast välja rabeleda; teeme selgeks, milline on kohalik vaade pingestunud olukorrale piiril. Mida arvavad ametnikud, ettevõtjad, kohalik rahvas?

Lisaks saame lähemalt tuttavaks maksu- ja tolliameti uue juhi Raigo Uukkiviga. Küsime temalt, milline on olnud koroonapandeemia mõju maksude kogumisele, milliseid uuendusi on värskel juhil plaanis ametkonnas teha ja mis ootab ettevõtjaid alanud aastal maksunduses?

Veel loome raadiosilla Kanadaga ning räägime Toronto ülikooli professori ja politoloogi Andres Kasekampiga sellest, mida alanud aastal välispoliitikast oodata võib. Aasta on möödas Kapitooliumi ründamisest USAs ning Joe Bideni administratsiooni võimuletulekust. Mis toimub USA sisepoliitikas, kuidas on Biden saanud hakkama välispoliitilisel areenil? Arutleme, kas Venemaa söandab võtta ette füüsilist rünnakut NATO liikmesriigi vastu, milliseks kujuneb meie olukord Euroopa Liidus olukorras, kus Saksamaa sai uue kantsleri ja Prantsusmaa valib aprills presidenti.

Stuudiost astub läbi ka Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang, kes on pärast hommikukohvi investor Toomasega valmis ka kuulajatele rääkima, millistel börsisündmustel tasub algaval nädalal pilk peal hoida.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saate teema on faktooring ehk pikkade maksetähtaegadega arvete all n-ö kinni oleva kapitali kiiremini vabastamine. Räägime ka faktooringu võrdlusplatvormist Furo. Platvormi müügijuht Sander Lehtsaar toob saates välja, miks on üle poole Furo klientidest just ehitussektorist.

Ostuarvete finantseerimist pakkuva SupplierPlusi arendusjuhi Uve Poomi hinnangul toob lähiaja olulisima muutuse Eesti faktooringuturule eelmise aasta 1. novembrist kehtima hakanud ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus. Kelle kaitseks regulatsioon on mõeldud ja millise võimaluse see nutikamatele faktooringumajadele kaasa toob, kuuleb saatest.

Saadet juhib Sigrid Kõiv.

11.00-12.00 "Kuum tool: Ruusalepp kummutab kuuldusi Funderbeami kustumisest"

Läinud aasta oli alternatiivsetele investeerimisplatvormidele keeruline – ühelt poolt on värskeid äriideid ja ambitsioonikaid rahakaasajaid rohkem kui kunagi varem, teiselt poolt on pandeemia perioodil investorite seas kasvanud kriitikameel samuti teravam kui kunagi varem. Need trendid pole jätnud mõjutamata ka Eesti ehk tuntuimat varajases kasvufaasis idufirmade stardiplatvormi Funderbeam.

Kuigi mitmed tuntud Eesti mõjuinvestorid nagu Jaak Roosaare ja Madis Müür on hakanud Funderbeamis kahtlema, leiab platvormi looja ja juht Kaidi Ruusalepp, et Funderbeam on hoolimata keerulistest aegadest äärmiselt elujõuline. Eriti neile investoritele, kes tahavad panustada pikaajaliselt.

Milline on Funderbeami seis ja kui palju kasvuruumi sellel alternatiivbörsil on? Neile ning paljudele teistele Funderbeamiga seotud küsimustele vastab otseintervjuus platvormi juht Kaidi Ruusalepp.

Teda usutleb Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Aasta esimeses saates on külas Incap Eesti juht Greg Grace, kellega võtame kokku eelmise aasta ja prognoosime uut. Räägime tarneahelate ja toormete kriisist, aga ka tööjõust ja selle aasta plaanidest.

Täpselt kaks aastat tagasi Incap Eesti tehast juhtima asunud Greg Grace tunnistab, et alustas uues ametis täpselt koroonakriisi ajal ja viimased kaks aastat on olnud keeruline periood. Saates küsime, mida see periood talle kui juhile õpetanud on ja milline saab olema uus aasta. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Kullafond". Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarjas meenutame sel korral kaks aastat tagasi eetris olnud saadet, kus rääkisime EBSi rektori Mart Habakukega õppimisest. Saatest selgub, milliseid oskuseid ja teadmisi tasub ettevõtlikul inimesel ning juhil nii koguda kui oma töötajaile suunata.

Juttu tuleb ka õppimise muutustest ja sellest, milliseid nõudmisi paneb see nii koolile, õppijale kui tööandjaile. Saadet juhtis Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

