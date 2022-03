Joe Biden kohtub Ukraina ministritega

Mihkel Nestor: nafta hinnal on tõusupotentsiaali

Boikott Vene nafta vastu on tekitanud turul tühimiku, mida on raske täita. Seetõttu näib nafta hinnal olevat veel kõvasti kasvupotentsiaali. Majandusele on sellel mõistagi tagajärjed, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

