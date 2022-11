Tallinna linnaplaneerimise juht lahkub ametist priske hüvitisega

Olev Remsu: mis ohustab eesti keelt ja kultuuri? Äärmuslus, kapseldumine ja ksenofoobia!

Kas me tahame monorahvastikuga riiki? Kas me tahame monokeelset riiki? Sellise piiratuse pooldajad on pealetungil ning nende menu valijaskonnas mõnevõrra kasvab, hoiatab kirjanik Olev Remsu.

