Kohus mõistis Oliver Kruuda maksuasjas süüdi

Oliver Kruuda neli aastat tagasi ASi Rubla võlausaldajate koosolekul. Foto: Liis Treimann

Endine suurärimees Oliver Kruuda mõisteti süüdi valeandmete esitamises Tere piimatööstuse käibedeklaratsioonides. Kohus määras Kruudale tingimisi vanglakaristuse.

Prokuratuur on rahul, et ringkonnakohus leidis, et maksukuriteo toimepanemine on tõendatud.