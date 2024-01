Artikkel

17. jaanuar kell 14:17







Raadiohommikus: mõni kuu vana idufirma lõi käed turuliidriga

Jaak Aaviksoo räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis hariduspoliitikast. Foto: Raul_Mee, Raul Mee

Viis kuud tagasi asutatud idufirma Esgrid sõlmis kokkuleppe piimatööstusega Tere, kes hakkab enda tarnijate ESG mõjude hindamiseks kasutama Esgridi loodud platvormi.

Mida esimese suure kliendi leidmine Esgridile tähendab ning mis muutub nüüd Tere tarnijate jaoks, sellest räägivad neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis ESGridi juht Oksana Tolmatšova ja Tere kestliku arengu juht Katrin Tamm.

Nad pole aga ainsad ettevõtjad, kellel on praegusel keerulisel ajal põhjust rõõmustamiseks. Traveling Rackets korraldab Eestis ja välismaal tenniselaagreid ning huviliste puuduse üle ei kurda. Räägime Traveling Racketsi naiskonda kuuluva tennisetreeneri Krista Kiviga eestlaste suurenenud huvist tennise vastu ning sellest, miks ei ole selles äris tunda majanduslangust.

Endiselt haridusministrilt Jaak Aaviksoolt aga uurime, miks on nii, et hariduskulude suuruselt SKPsse on Eesti Euroopa riikide esirinnas, kuid ikkagi meil õpetajad streigivad, ja kas on võimalik õpetajate kiire palgakasv saavutada maksukoormust kergitamata.

Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga vestleme USAs alanud valimisterallist, Maailma Majandusfoorumist ja tutvustame Äripäeva raadio uut arutelusaadet, mis juba sel reedel eetrisse läheb.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Eget Velleste.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Saate peateema on Euroopa Liidu õiguse rakendamisega seotud probleemid. Palju on räägitud, et Eestis ollakse „paavstimad kui paavst ise“, mis tähendab, et seadused valmivad rangemate nõuetega, kui Euroopa Liit ette näeks. See kõik aga piirab ettevõtlusvabadust.

Uurime riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni juhilt Liisa-Ly Pakostalt ning komisjoni aseesimehelt Enn Eesmaalt, mis on probleemi taga ning kuidas seda vähendada. Enn Eesmaalt uurime ka tema tuleviku kohta Eesti poliitikas.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikud”. Saates vesteldakse Eesti energiaturul toimuvatest suurtest muutustest. Aastal 2025, kui toimub desünkroniseerimine Venemaa elektrisüsteemist, liitub Eesti Mandri-Euroopa võrguga. Eesti energiaturu seisust ja lähiaastate väljavaadetest räägivad Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp, energiaettevõtte Evecon juht Karl Kull ja Eesti taastuvenergia koja juht Mihkel Annus.

Saatejuht on Kerttu Metsar.

13.00–14.00 „Autojutud“. Võidusõiduhuvilisel Martin Harakul valmis möödunud aasta lõpus raamat „50 tähelepanuväärset F1 autot läbi ajaloo“. Äripäeva raadio autosaates räägitakse temaga mitmest murrangulisest vormel 1 autost, mis kujundasid olulisel määral seda, millisena me tänapäeval neid masinaid teame ja tunneme.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Saates annab töötasu muutmise ja koondamise teemal nõu advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat Kaia Kuusler.

Räägime ka paindlikkusest töötasu juures ja näiteks sellest, milliseid nüansse peab järgima koondamisest teavitamisel, mis on oluline kollektiivse koondamise puhul ja kuidas mõjutab üks Euroopa Kohtu otsus töö- ja puhkeaegu Eestis. Vastuse saab ka küsimus, kas saab midagi ette võtta, kui töötaja ei nõustu muudatustega töölepingus.

Küsib teabevara juht Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.