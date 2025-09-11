Kokku lepitud: kaitsekulude tõus neelab keskmiselt 700 miljonit aastas

Kaubandus-tööstuskoja ärihooaja avamisel ütles koja juhatuse esimees Toomas Luman, et Eesti maksupoliitikas tuleks hoida maksukoormus võimalikult väike ning uuest aastast jõustuma planeeritud tulumaksu tõus tuleks ära jätta.
Eesti selle aasta majanduskasv võib jääda 1,5% juurde ning kahel järgmisel aastal jääb kasvukiirus 2–3% vahele, prognoosib Eesti Pank värskes majandusprognoosis, lisades, et edasine majanduskasv tuleb raskelt.
Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige sellest, et seda ei viida ellu. “Strateegia on valik — mida me teeme ja mida me ei tee. Strateegia peab looma selgust, mitte keerukust,” selgitab kasvutreener Anti Orav.