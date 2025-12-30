Kohvimüüjad Joogiekspert ja Coffeecup panevad oad ühte kappi

Balti riikides Jura kohvimasinaid ja muud köögitehnikat vahendav ettevõte Rickman Trade, kelle kontoris Tallinnas konkurentsiamet läbiotsimisi tegi, andis teada, et teeb ametiga koostööd, kuigi neil uurimise põhjuste kohta täpset teavet pole.
Eelmisel nädalal kolmes Balti riigis läbi viidud läbiotsimiste kohta avaldas Läti konkurentsiamet, et nad uurivad võimalikke hinnakokkuleppeid kohvimasinate jaemüügis. Uurimine käib kõigis kolmes Balti riigis.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?