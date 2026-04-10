Üle poole kasiinoäridest jättis hasartmängu annetuse tegemata. Vaata, kes riigile raha kandis
Üle poole Eesti litsentsiga kasiinoäridest jättis hoolimata vigasest seadusest riigile hasartmängu annetuse tegemata, mistõttu laekus riigikassasse tulu plaanitust pea kaks korda vähem. Äripäev toob annetajad nimeliselt välja.
Viga hasartmänguseaduses tekkis rahandusministeeriumis ja see võib tähendada kahe miljoni euro suurust auku. Mitu kasiinoäri kavatseb vea parandamiseni maksu tasuda, kuigi pole teada, kuidas seda täpselt teha.
Olympicu kasiinoketi ja Olybeti internetikasiino Luksemburgis registreeritud emafirmat Odyssey Europe Holdcot ähvardab suur risk, et kontsern ei suuda aasta lõpus refinantseerida 200 miljoni euro väärtuses võlakirju.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?